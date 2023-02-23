МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 55 бойцов на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, армейская авиация и артиллерия Западной группировки ВС РФ поразила живую силу в районах населённых пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области, а также в посёлке Новосёловское ЛНР.

"Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20", — заявил генерал-лейтенант.