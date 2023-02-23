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Опубликовано 23 февраля 2023, 11:49
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МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 55 бойцов на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, армейская авиация и артиллерия Западной группировки ВС РФ поразила живую силу в районах населённых пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области, а также в посёлке Новосёловское ЛНР.

"Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20", — заявил генерал-лейтенант.

Стало известно, на каком смертоносном направлении ВСУ потеряли 250 бойцов за сутки
Стало известно, на каком смертоносном направлении ВСУ потеряли 250 бойцов за сутки

Накануне Минобороны России сообщило о поражении цеха ВСУ в Сумах. Там производились и ремонтировались крупнокалиберные миномёты и боеприпасы для украинской армии.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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