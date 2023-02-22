ВКС России ракетным ударом уничтожили цех по производству миномётов для ВСУ в Сумах
Минобороны России сообщило о поражении цеха по производству миномётов для ВСУ в Сумах
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по цеху ВСУ, где производились и ремонтировались крупнокалиберные миномёты и боеприпасы для украинской армии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражён цех производства и ремонта крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для ВСУ", — сообщил генерал-лейтенант.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили более 200 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВСУ потеряли одну БМП и пять боевых бронированных машин.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ