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Опубликовано 22 февраля 2023, 10:17
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ВКС России ракетным ударом уничтожили цех по производству миномётов для ВСУ в Сумах

Минобороны России сообщило о поражении цеха по производству миномётов для ВСУ в Сумах

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по цеху ВСУ, где производились и ремонтировались крупнокалиберные миномёты и боеприпасы для украинской армии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражён цех производства и ремонта крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для ВСУ", — сообщил генерал-лейтенант.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили более 200 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВСУ потеряли одну БМП и пять боевых бронированных машин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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