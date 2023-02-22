ВКС России ракетным ударом уничтожили цех по производству миномётов для ВСУ в Сумах

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по цеху ВСУ, где производились и ремонтировались крупнокалиберные миномёты и боеприпасы для украинской армии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражён цех производства и ремонта крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для ВСУ", — сообщил генерал-лейтенант.