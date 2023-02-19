Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 12:22

МО РФ: ВСУ потеряли более 200 бойцов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины за сутки потеряли более 200 военных убитыми и ранеными. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ", — сказал он.

Помимо бойцов ВСУ потеряли одну БМП, пять боевых бронированных машин, а также самоходные гаубицы Д-20 и "Гвоздика".

ВС РФ поразили два склада с боеприпасами и топливом в районе Водяного Запорожской области

ВС РФ поразили два склада с боеприпасами и топливом в районе Водяного Запорожской области

Ранее Армия России уничтожила до 15 украинских военных и три гаубицы на Херсонском направлении. Также были поражены склады с боеприпасами ВСУ.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Светлана Оперук
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров