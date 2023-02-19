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Опубликовано 19 февраля 2023, 12:22
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МО РФ: ВСУ потеряли более 200 бойцов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины за сутки потеряли более 200 военных убитыми и ранеными. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ", — сказал он.

Помимо бойцов ВСУ потеряли одну БМП, пять боевых бронированных машин, а также самоходные гаубицы Д-20 и "Гвоздика".

ВС РФ поразили два склада с боеприпасами и топливом в районе Водяного Запорожской области
ВС РФ поразили два склада с боеприпасами и топливом в районе Водяного Запорожской области

Ранее Армия России уничтожила до 15 украинских военных и три гаубицы на Херсонском направлении. Также были поражены склады с боеприпасами ВСУ.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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