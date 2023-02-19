Армия России уничтожила до 15 украинских военных и три гаубицы на Херсонском направлении

Вооружённые силы России в течение суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Херсонском направлении. Так, противник потерял до 15 бойцов и три гаубицы, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, вместе с тем российские силовики в районе города Херсона и населённого пункта Михайловка поразили четыре склада украинских военных с боеприпасами.