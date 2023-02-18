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Опубликовано 18 февраля 2023, 11:44

ВС России уничтожили за сутки до 80 бойцов ВСУ и две гаубицы на Купянском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли до 80 бойцов, а также различную технику за минувшие сутки. О таких заслугах Армии России сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское ЛНР, а также Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная гаубица "Гвоздика", — заявил Конашенков.

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Ранее сообщалось, что Армия России за сутки уничтожила более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Были также ликвидированы гаубицы "Акация" и "Гвоздика".

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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