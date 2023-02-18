Армия России за сутки уничтожила более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ за минувшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.