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Регион
Опубликовано 18 февраля 2023, 11:38

Армия России за сутки уничтожила более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ за минувшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — заявил он.

Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Как ранее сообщал Лайф, российские военные освободили населённый пункт Гряниковка в Харьковской области.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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