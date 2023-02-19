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19 февраля, 12:19

ВС РФ поразили два склада с боеприпасами и топливом в районе Водяного Запорожской области

В районе Водяного Запорожской области российские военные за сутки поразили два склада ВСУ с боеприпасами и топливом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Водяное уничтожено два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", — отметил он.

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