ВС РФ поразили два склада с боеприпасами и топливом в районе Водяного Запорожской области
В районе Водяного Запорожской области российские военные за сутки поразили два склада ВСУ с боеприпасами и топливом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Водяное уничтожено два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении Марьинки "в обозримом будущем". По его словам, обстановка в городе сложилась весьма непростая.