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Регион
Опубликовано 19 февраля 2023, 12:19
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ВС РФ поразили два склада с боеприпасами и топливом в районе Водяного Запорожской области

В районе Водяного Запорожской области российские военные за сутки поразили два склада ВСУ с боеприпасами и топливом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Водяное уничтожено два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", — отметил он.

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Ранее Лайф писал, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении Марьинки "в обозримом будущем". По его словам, обстановка в городе сложилась весьма непростая.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов
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