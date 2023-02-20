Российские истребители сбили в воздушном бою украинский Су-27

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении украинской техники на Донецком направлении. Также ВСУ за сутки потеряли более 115 бойцов на данном участке фронта.