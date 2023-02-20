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20 февраля, 11:49

Российские истребители сбили в воздушном бою украинский Су-27

ВКС России сбили украинский Су-27 в Харьковской области

ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в районе Изюма Харьковской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", сказал он.

ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении украинской техники на Донецком направлении. Также ВСУ за сутки потеряли более 115 бойцов на данном участке фронта.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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