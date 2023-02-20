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Опубликовано 20 февраля 2023, 11:49
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Российские истребители сбили в воздушном бою украинский Су-27

ВКС России сбили украинский Су-27 в Харьковской области

ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в районе Изюма Харьковской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", сказал он.

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Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении украинской техники на Донецком направлении. Также ВСУ за сутки потеряли более 115 бойцов на данном участке фронта.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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