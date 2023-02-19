ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Западная группировка войск РФ за сутки уничтожила до 70 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — отметил он.

Конашенков добавил, что на этом участке российские военные также ликвидировали технику противника: две боевые бронированные машины, автомобиль и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".