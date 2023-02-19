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Регион
Опубликовано 19 февраля 2023, 12:34
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ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Западная группировка войск РФ за сутки уничтожила до 70 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — отметил он.

Конашенков добавил, что на этом участке российские военные также ликвидировали технику противника: две боевые бронированные машины, автомобиль и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили более 200 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВСУ потеряли одну БМП и пять боевых бронированных машин.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов
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