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Опубликовано 19 февраля 2023, 12:20
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Российские военные поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ под Хмельницким

Российские военные высокоточным ракетным ударом поразили пункт дислокации полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражены пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области", — отметил он.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ в течение суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив до 15 военнослужащих противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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