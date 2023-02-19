Российские военные поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ под Хмельницким

Российские военные высокоточным ракетным ударом поразили пункт дислокации полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражены пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области", — отметил он.