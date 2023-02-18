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18 февраля, 19:48

Россия нарастила выпуск гиперзвуковых "Кинжалов"

Чемезов заявил, что "Ростех" нарастил серийное производство ракет "Кинжал"

<p>МиГ-31 с ракетой "Кинжал". Фото © Минобороны РФ</p>

МиГ-31 с ракетой "Кинжал". Фото © Минобороны РФ

"Ростех" наращивает объёмы серийного выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщил в субботу генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Он ["Кинжал"] на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сегодня увеличиваем [объём]", — объяснил Чемезов в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

"Кинжал" — это комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Их носители — специально подготовленные для этого МиГ-31К. "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

Гиперзвук на паузе: Почему Россия больше не применяет ракеты "Кинжал" на Украине

Гиперзвук на паузе: Почему Россия больше не применяет ракеты "Кинжал" на Украине

Напомним, 19 марта прошлого года "Кинжалами" нанесли удар по украинскому подземному складу боеприпасов в Ивано-Франковской области, а также по складам горючего в Николаевской области. А 11 апреля российские войска уничтожили "Кинжалом" заглублённый, хорошо защищённый командный пункт группировки ВСУ в

населённом пункте Часов Яр. Применение "Кинжала" в ходе спецоперации подтвердило его эффективность, заявили в Минобороны РФ.

Андрей Григорьев
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