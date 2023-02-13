Почему Россия больше не применяет ракеты "Кинжал" на Украине Оглавление Последние новости по Украине на сегодня Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" — характеристики Что будет завтра на Украине Несмотря на результативность первых пусков Х-47, российские военные ограничились всего несколькими ударами. Эксперты полагают, что для этого есть несколько причин. 61663 61663 Фото © Shutterstock / Dianov Boris

Последние новости по Украине на сегодня

В конце января на совместных учениях авиации ВКС РФ и Белоруссии были задействованы новейшие истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По словам представителей Минобороны Белоруссии, самолёты поднимались в небо для "работы по выявленным наземным целям". Учения авиации совпали с объявлением на Украине нескольких воздушных тревог. Военные эксперты отмечают, что боязнь МиГ-31 с "Кинжалами" на борту вполне обснованна: оружие несколько раз успешно поразило цели в боевых операциях, а среагировать на появление гиперзвуковой ракеты у ВСУ не получилось.

— Теперь из-за потенциального применения "Кинжалов" в воздушном пространстве стран НАТО на приграничных территориях постоянно находятся самолёты типа АВАКС. Они мониторят обстановку. Как только появляется что-то похожее на МиГ-31, они его определяют и передают информацию дальше, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Слава гиперзвуковых Х-47 летит впереди них, и уж точно вспоминают и говорят о них намного чаще, чем они применяются. Самолёты-носители не производили никаких пусков на протяжении последних месяцев, однако менее опасными от этого ракеты не становятся.

В январе издание Popular Mechanics посвятило гиперзвуку отдельную полосу и присудило "Кинжалам" первое место в рейтинге "самых опасных ракет". Журналисты задались вопросом, почему, несмотря на перспективность, эти ракеты не применяются для поражения особо важных объектов на Украине.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" — характеристики

Фото © Shutterstock / vaalaa

Начиная с 2018 года на Западе утверждали, что новости о работе над гиперзвуковым оружием в России — не более чем фикция.

В марте 2022-го, после того как Х-47 был применён по крупному подземному складу оружия ВСУ "Объект 711" в Ивано-Франковской области и пробил противоатомную защиту бункера на глубине в несколько десятков метров, мир убедился, что "Кинжалы" — это не миф. Затем, по данным зарубежных источников, он применялся ещё два-три раза.

Точная информация о характеристиках "Кинжала" засекречена. Известно лишь, что ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, позволяет пробивать как обычные бетонные бункеры, так и помещения "особого назначения" на глубине в несколько десятков метров благодаря высокой кинетической энергии. Фугасная боеголовка, с помощью которой был уничтожен объект ВСУ в Ивано-Франковске, была снаряжена обычным взрывчатым веществом, а не специальной ядерной боеголовкой.

Эксперты отмечают, что перехватить "Кинжал" в принципе невозможно — в мире ещё не существует такой системы ПВО или ПРО, которой это было бы по зубам.

Дело не только в скорости, но и в том, что "Кинжалы" оснащены уникальной системой самонаведения и способны выполнять противоракетные манёвры на каждом этапе полёта, что позволяет перегрузить и обмануть любую систему противоракетной обороны.

По некоторым данным, самый первый пуск "Кинжалов" не смогли отследить ни самолёты НАТО, ни компонент американской системы ПРО в Румынии с радаром Aegis Ashore и перехватчиками RIM-161 Standart Missile 3 (SM-3). В США эти ракеты создавали для перехвата МБР и боеголовок на заатмосферных высотах и на большой дальности. Но против "Кинжала" с непредсказуемой траекторией полёта такие ракеты уже не работают.

— Лучшая американская РЛС может видеть, пеленговать и давать координаты на поражение целей, летящих на скорости до 2,5 числа Маха. А "Кинжал" намного быстрее. Поэтому она его, возможно, и видит, но целеуказания по нему дать уже не может, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Зарубежные эксперты недоумевают, почему Россия, имея на руках такой аргумент, не использует его чаще.

Информация о том, сколько у России "Кинжалов", засекречена, а значит, говорить о дефиците таких боеприпасов бессмысленно — нет предмета обсуждения. Другой аргумент о том, что у ВС РФ ограниченное число носителей под такую ракету, тоже выглядит несерьёзно — тип самолета, на который подвешивается ракета, выбирается исходя из целей, а не из параметров носителя.

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Эксперты, в свою очередь, считают, что причина редкого применения "Кинжалов" куда проще и объясняется рациональностью.

В самом начале "Операции Z" перед ВС РФ стояла задача точечными ударами вывести из строя инфраструктуру ВСУ, уничтожить склады с вооружением, которое могло бы быть применено украинскими военными против мирных граждан. Многие из таких целей располагались в труднодоступных и защищённых местах, до которых другими способами не достать. По ним в первую очередь и били "Кинжалы".

— Мы их использовали по особым объектам, защищённым и заглублённым (до 150 метров под землёй), которые можно было достать. У "Кинжала" уникальные проникающие способности, сквозь железобетонные укрытия он проходит потрясающие, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, всё заранее просчитывается, выбирается цель, выясняется, на какой глубине залегает объект, и уже после этого в дело пускают Х-47.

— Мы так, наверное, треть запасов "Точек-У", которыми ВСУ били по Донбассу, под Ивано-Франковском уничтожили, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

В настоящий момент все цели, по которым можно было бы применить "Кинжалы", уничтожены. ВСУ сейчас не в том состоянии, в каком были в самом начале спецоперации. Эксперты отмечают, что в рядах противника наблюдается децентрализация войск, техники и запасов. Грубо говоря, силы противника размазаны по фронту, использовать "Кинжалы" сейчас — всё равно что бить из пушки по воробьям. Точечных ударов такой мощности пока больше не требуется. Под имеющиеся задачи вполне подходят менее мощные ракеты.

Что будет завтра на Украине

Последний вопрос, который интересует многих, — могут ли "Кинжалы" снова оказаться в деле. Теоретически да. Всё будет зависеть от дальнейшего развития событий на поле боя. Одно остаётся неизменным — носители гиперзвукового оружия находятся в постоянной боевой готовности. Скорость полёта истребителей МиГ-31К значительно превышает параметры оставшихся на Украине истребителей, поэтому в случае необходимости среагировать на появление "Кинжала" в зоне спецоперации не получится.

Фото © ТАСС / Минобороны РФ Применят ли "Кинжалы" ещё раз? 0 Да, один-два раза Да, более двух-трёх раз Пока нет смысла

Авторы Сергей Андреев