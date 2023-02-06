Эффект "Кинжала": Почему Киев и Запад боятся истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами В большинстве случаев воздушная тревога на Украине включается в момент, когда нет непосредственной угрозы удара. По словам военных экспертов, этому есть своё объяснение. 5 февраля, 23:45 Российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Обложка © ТАСС / Zuma

Последние новости по Украине на сегодня – 2023

Утром 3 февраля, по данным украинских источников, в подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу. В 11:30 (мск) сирена прозвучала в Киеве. К 11:33 (мск) зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны. В последний раз такое наблюдалось 31 января.

Также в сообщении от 3 февраля 2023-го говорилось о взлёте сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31К.

Воздушная тревога на Украине слышится регулярно с октября 2022-го. Обычно её объявляют в связи с ударами ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Но в последнее время сигналы тревоги совпадают со взлётами российских МиГ-31, хотя при этом ударов они не наносят.

Воздушная тревога на Украине сегодня

Вид на Киев. Фото © ТАСС / DPA / Picture-alliance

Последний такой эпизод с участием российских МиГ-31 случился чуть больше недели назад. Тогда источники написали,что воздушную тревогу спровоцировал полёт истребителя над приграничной территорией. В конце прошлого года украинские СМИ писали как минимум про два похожих эпизода.

Получается, что российские истребители МиГ-31 вызывают панику у Службы безопасности Украины. Эксперты связывают это с тем, что машины являются носителями гиперзвуковых "Кинжалов".

— Объясняется всё просто. Дело в том, что в воздушном пространстве стран НАТО на приграничных территориях постоянно висят самолёты типа АВАКС. Они утюжат там небо и мониторят обстановку. Как только взлетает МиГ-31, они его определяют, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

АВАКС (авиационная система предупреждения и контроля) — американские разведывательные высокополётные самолёты, оснащённые плоской тарелкообразной антенной поверх фюзеляжа. В состав оборудования входит мощная радарная система, способная определить модель летательного аппарата и проследить полёт воздушного судна или снаряда.

— Правда, АВАКС не определяет, с чем именно МиГ взлетает. Он же в первую очередь самолёт-перехватчик, с этой целью может взлетать. Однако именно одна из моделей МиГ-31 — носитель гиперзвукового "Кинжала". Когда МиГ взлетает, там тревогу и поднимают на всякий случай: а вдруг с "Кинжалом" он взлетит. То есть оповещение систем над Киевом — заслуга как раз иностранцев, — добавляет Алексей Леонков.

Применение "Кинжалов" на Украине

Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в рамках планового учения. Фото © YouTube / Минобороны России

Боевой дебют "Кинжала" в "Операции Z" состоялся 18 марта 2022 года. В этот день гиперзвуковой ракетой был уничтожен крупный подземный склад оружия ВСУ в Ивано-Франковской области. Больше всего Киев и Запад напугало то, что ракета "Кинжал" с лёгкостью пробила противоядерную защиту бункера. Первыми запаниковали немецкие "коллеги". Так, эксперт Герхард Хегман признал, что "Россия одним ударом поставила Запад перед неразрешимой проблемой".

11 апреля 2022 года Минобороны РФ сообщило о повторном применении "Кинжала". В этот раз гиперзвуковым ракетным комплексом был уничтожен заглублённый и хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в районе населённого пункта Часов Яр.

В августе 2022-го Минобороны РФ отчиталось о том, что "Кинжалы" применялись в ходе спецоперации на Украине трижды.

— Мы их использовали по особым объектам, защищённым и заглублённым, которые можно было достать. У "Кинжала" проникающие способности (сквозь железобетонные укрытия) потрясающие, да ещё на такой скорости, что усиливает проникновение, — отметил Алексей Леонков.

Леонков делает упор на точечный характер таких ударов и на то, что "Кинжалы" используются редко. Гораздо реже, чем на Украине звучит воздушная тревога.

— Всё просчитывается, выбирается цель, по ней наносится удар. Если вы знаете, на какой глубине находится объект, он будет поражён. А в ракете ещё есть замедлитель, позволяющий контролировать процесс. Когда "Кинжал" проникает внутрь объекта, он там всё уничтожает. Мы так, наверное, треть запасов "Точек-У" под Ивано-Франковском уничтожили. По нефтебазе тоже били. ВСУ считали, что она хорошо защищена, а долбанули "Кинжалы" — взлетела на воздух. Вот так, — резюмирует Алексей Леонков.

Можно ли сбить "Кинжал"

Ракета "Кинжал". Фото © YouTube / Минобороны России

В мае 2022-го Пентагон, взбудораженный успехом российского "Кинжала", попытался реанимировать собственную гиперзвуковую программу. 16 мая американцы сообщили об успешном запуске (с четвёртой попытки) своей гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. В начале февраля 2023-го Пентагон отчитался о пуске гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем в рамках программы HAWC. Проблема в том, что обе ракеты недотягивают до "Кинжала", балансируя на грани сверхзвука и гиперзвука, к тому же неизвестна их степень готовности.

При этом, по словам военных экспертов, у Запада (Украина в данном случае вообще в расчёт не берётся) проблемы не только с наступательным гиперзвуковым оружием, но и с оборонительным.

— В мире нет такой системы ПВО, которая могла бы "Кинжал" остановить. Лучшая американская РЛС [радиолокационная станция] может видеть, пеленговать и давать координаты на поражение целей, летящих на скорости до 2,5 числа Маха. А "Кинжал" намного быстрее. Поэтому она его, возможно, и видит, но целеуказание по нему дать не может. Отсюда паника при малейшем поводе: сначала — у НАТО, затем — у Киева, — подытожил Леонков.

9 января 2023-го журнал Popular Mechanics опубликовал "рейтинг ужаса", в котором "Кинжалы" заняли первое место и были отнесены к самому опасному оружию в мире.

Фото © Getty Images / Spencer Platt Почему Украина так часто включает воздушную тревогу? 0 Из-за ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Из-за потенциальной возможности применения "Кинжалов" Разведчики НАТО нагнетают обстановку

Авторы Евгений Жуков