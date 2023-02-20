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Опубликовано 20 февраля 2023, 11:42

Минобороны России сообщило о полном освобождении Парасковиевки в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке подразделений ВДВ и Южного военного округа освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР", сказал он.

Всего на данном направлении ВСУ за сутки потеряли более 115 военнослужащих, БМП, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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К тому же в Минобороны отчитались о поражении российскими военнослужащими 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также противник потерял живую силу и технику в 124 районах.

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Vk.com / Минобороны России

Матвей Константинов
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