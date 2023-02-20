ВС России за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия группировок войск Российской армии за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах", — сказал он в ходе брифинга.