ВС России за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях
Армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия группировок войск Российской армии за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что украинские военные понесли серьёзные потери сразу на двух направлениях — Южно-Донецком и Запорожском. В этих районах было уничтожено до 70 бойцов ВСУ.
ТАСС / Владимир Гердо