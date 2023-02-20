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20 февраля, 11:35

ВС России за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия группировок войск Российской армии за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что украинские военные понесли серьёзные потери сразу на двух направлениях — Южно-Донецком и Запорожском. В этих районах было уничтожено до 70 бойцов ВСУ.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер
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