Украинские войска понесли серьёзные потери сразу на двух направлениях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинских войск. Так, за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было ликвидировано до 70 бойцов ВСУ.

"Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков в ходе брифинга.