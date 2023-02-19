Украинские войска понесли серьёзные потери сразу на двух направлениях
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 70 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинских войск. Так, за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было ликвидировано до 70 бойцов ВСУ.
"Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Среди других потерь противника генерал-лейтенант перечислил танк, боевую машину пехоты, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20.
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