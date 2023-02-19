ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2023, 12:35
5184

Украинские войска понесли серьёзные потери сразу на двух направлениях

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 70 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинских войск. Так, за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было ликвидировано до 70 бойцов ВСУ.

"Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Среди других потерь противника генерал-лейтенант перечислил танк, боевую машину пехоты, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20.

МО РФ: ВСУ потеряли более 200 бойцов на Краснолиманском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли более 200 бойцов на Краснолиманском направлении

Ранее сообщалось, что российские войска в районе Водяного Запорожской области поразили два склада 72-й мехбригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.

BannerImage

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar