Стало известно, на каком смертоносном направлении ВСУ потеряли 250 бойцов за сутки

Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом отчитался на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Среди потерь противника он перечислил пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицу Д-20 и целый склад боеприпасов, который обеспечивал нужды 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.