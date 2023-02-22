Стало известно, на каком смертоносном направлении ВСУ потеряли 250 бойцов за сутки
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о бедственном положении украинской армии на Донецком направлении
Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом отчитался на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Среди потерь противника он перечислил пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицу Д-20 и целый склад боеприпасов, который обеспечивал нужды 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.
"Продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений Тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск", — проинформировал представитель военного ведомства.
Ранее Лайф писал, что потери украинской армии на Краснолиманском направлении за сутки составили до ста человек. Противник также лишился двух боевых бронемашин, двух гаубиц Д-30 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства.
Getty Images / Marek M. Berezowski