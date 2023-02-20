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Опубликовано 20 февраля 2023, 11:36

Стало известно о бедственном положении ВСУ близ Ямполовки и Стельмаховки

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о сотне уничтоженных украинских бойцов на Краснолиманском направлении

Потери украинской армии на Краснолиманском направлении за сутки составили до ста человек. Об этом доложил на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил две боевые бронемашины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

"В результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР) уничтожено до ста украинских военнослужащих", — сообщил представитель военного ведомства.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили более 200 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВСУ потеряли одну БМП и пять боевых бронированных машин.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Алексей Берковиц
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