Потери украинской армии на Краснолиманском направлении за сутки составили до ста человек. Об этом доложил на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил две боевые бронемашины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

"В результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР) уничтожено до ста украинских военнослужащих", — сообщил представитель военного ведомства.