Почему Европа перестала ремонтировать боевую технику ВСУ Оглавление Последние новости по Украине на сегодня Проблемы с ремонтом техники ВСУ Сколько танков на Украине Ремонт бытовой военной техники Танки "Абрамс" на Украине Ремонт сложной боевой техники европейского производства был отдан на аутсорсинг, однако теперь с этой процедурой возникли трудности. 54479 54479 Обложка © Getty Images / John Moore

Последние новости по Украине на сегодня

17 февраля издание Business Insider сообщило, что Словакия неделями не пропускает вооружение немецкого производства, повреждённое в боях на Украине, для ремонта на европейских заводах. В середине декабря 2022-го компания Kraus-Maffei Wegmann открыла в Словакии на границе с Украиной техцентр для ремонта САУ, ЗСУ Gepard, РСЗО Mars, однако теперь эвакуация техники с поля боя и её дальнейший ремонт под большим вопросом.

Однако Словакия не пропускает оружие через границу, ссылаясь на "нерешённые юридические вопросы", включая неизвестные ввозные таможенные платежи, которых не было ранее.

По данным инсайдеров, транспортные средства, в том числе 15 разбитых САУ, застряли на украинской территории прямо перед границей.

Проблемы с ремонтом техники ВСУ

Вопрос с ремонтом советской и особенно зарубежной техники ВСУ стоял остро с самого начала спецоперации и не решён до сих пор. Советскую технику, оставшуюся по наследству от СССР или переданную странами Восточной Европы, ВСУ относительно качественно ещё могли ремонтировать своими силами. Проблема одна: танки советского образца, спроектированные для боевых действий более 50 лет назад, практически полностью уничтожены на поле боя. Более современные машины, например Т-72Б, ремонтируются из остатков исправной техники — для поддержания боеспособности одного танка разбирается не менее трёх.

Модернизированный украинский Т-64БВ с современной оптикой и динамической защитой. Фото © mil.gov.ua

На днях американский военный корреспондент Дэвид Экс опубликовал в издании Forbes материал, в котором сделал вывод, что ВСУ за время спецоперации потеряли больше половины советских танков, а остальные машины, скорее всего, утратили боеспособность за годы простоя.

Из-за этих обстоятельств основная боевая нагрузка ложится на западные машины. Практика показывает, что они не только часто выходят из строя, но и нуждаются в более сложном и длительном ремонте, чем советская техника. Часть повреждается в бою, часть утрачивается из-за неправильной эксплуатации или наезда на собственные минные поля, единой карты которых у ВСУ нет в принципе.

По предварительным оценкам, с июня прошлого года из 108 поставленных на Украину американских гаубиц М777 исправны меньше половины. Гаубицы оказались непригодны для использования после того, как попали в руки украинских военных. Отмечается, что артиллеристы ВСУ не смогли разобраться с лазерными дальномерами и просто сломали их. В августе 2022-го та же участь постигла 10 из 15 переданных Киеву САУ PzH 2000. Орудия вышли из строя, не успев полноценно повоевать.

Российская артиллерия и беспилотная авиация уничтожили батарею гаубиц М777 ВСУ американского производства. Фото © z.mil.ru

В декабре прошлого года издание Le Figaro заявило, что все 16 французских САУ CAESAR, полученных Киевом, требуют ремонта.

Точно так же обстоят дела с колёсной бронетехникой. Советские БТР-70 и БТР-80 у ВСУ практически закончились. Зарубежные БТР VAB, Husky TSV, MaxxPro и HMMWV, поставленные в количестве нескольких тысяч единиц, используются до первой поломки. С ними всё ещё прозаичнее: защищённые броневики, пережившие камни Афганистана и пески Ирака, убивают украинское бездорожье и непривычные для "иномарок" погодные условия.

Что касается танков, то, по словам военных экспертов, весь пафос, связанный с грядущими поставками машин Leopard/Leopard 2, Abrams M1 и AMX-56 Leclerc, упирается в один-единственный вопрос: кто их будет чинить и как решать вопрос с запчастями? Если не ответить на этот вопрос, авантюра с поставками выглядит сомнительно.

Сколько танков на Украине

Проблем с ремонтом зарубежной бронетехники на Украине сразу несколько. Первая — сугубо военная. Если ремонтные центры Европы появятся на территории Украины, это значит, что НАТО станет стороной конфликта. Со всеми вытекающими.

— Если строить ремонтные центры на территории Украины — их разбомбят рано или поздно, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. Учитывая, как эффективно ВКС РФ выносят критическую и военную инфраструктуру Украины, то скорее рано, чем поздно. Свежее тому подтверждение: 13 февраля Минобороны РФ сообщило, что в районе Славянска был поражён пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й ДШБ ВСУ.

С начала спецоперации ВСУ отправляли повреждённую боевую технику на ремонт в Германию, Польшу и Литву. Но ремонт и техобслуживание (без учёта транспортировки) отнимали как минимум две недели. Ещё от двух до четырёх недель требовалось на доставку техники. И речь идёт об операциях уровня заменить масло, подтянуть болты, перепаять электронику, сменить повреждённую деталь, если это можно сделать быстро. Кстати, именно поляки первыми начали тормозить процесс приёма и ремонта подбитой немецкой техники на Украине. Сначала возникали разного рода глупости прямо на границе, а затем в дело включалась польская разведка.

Ремонт бронетехники польских военных в польском городе Шарне. Фото © gov.pl

По данным газеты The Wall Street Journal, иногда на ремонт техники требуется до двух месяцев. В таких мастерских, как правило, небольшой штат — около 400 человек, строгий отбор, плюс Агентство внутренней безопасности Польши тормозит работу многочисленными проверками на предмет возможных диверсий. Сами работники жалуются на никудышное состояние поступающей техники.

— Оружие прибыло сюда в самом худшем состоянии, которое мы когда-либо видели. Весь ствол отсутствовал, корпус сильно повреждён, — рассказывает про специфику ремонта САУ Krab инженер Мирослав Сурованец.

По словам экспертов, процесс ремонта западной боевой техники оказался намного сложнее, чем это планировалось изначально.

— Они развернули ремонтные центры на мощностях стран Восточной Европы, но техники столько, что не хватает этих мощностей, — подчёркивает Алексей Леонков. По его словам, один из вариантов — расширить эти мощности в рамках военной помощи Запада. И возможно, что под это уже выделяются деньги. Однако вопроса с транспортировкой это не решает.

Ремонт бытовой военной техники

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас для ускорения процесса предложил передвинуть мастерские поближе к границе с Украиной. По его словам, это позволит вернуть "критически важное оборудование на поле боя как можно скорее".

Инициатива реализуется с конца прошлого года. Как уже было сказано, в середине декабря по поручению Минобороны ФРГ компания Kraus-Maffei Wegmann открыла техцентр близ словацкого города Михаловце на границе с Украиной.

Однако нельзя сказать, что это оптимизировало процесс. Скоро будет уже месяц, как гаубицы ВСУ стоят возле границы со Словакией. Причин у промедления может быть как минимум две. Во-первых, Словакия требует от Германии пошлины за ввоз с Украины немецкого оружия для ремонта на своей территории. То есть единства в рядах украинских партнёров не наблюдается.

Вторая версия — банальное вымогательство. За счёт военной помощи Киеву власти Словакии пытаются поправить своё финансовое положение. По некоторым данным, за поставки советских систем ПВО С-300 и танков Т-72 страна получила деньги от Брюсселя, а за современные установки ПВО и танки — от Берлина. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался утрясти вопрос с пошлинами, но пока безрезультатно — словаки стоят на своём, пытаясь пересмотреть "таксу" с Германии в сторону увеличения.

Танки "Абрамс" на Украине

В рамках подготовки к весенне-летнему наступлению Киеву пообещали танки Leopard и Abrams. Эта новость звучала в СМИ более месяца. Но ни слова не было сказано ни о поставке деталей, ни об организации мастерских, необходимых такой технике, как воздух человеческому организму.

Ещё летом офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер отмечал, что ВСУ понесут огромные потери из-за отсутствия опыта работы с такими боевыми машинами, однако наибольшую сложность представляют эвакуация и ремонт этих танков в полевых условиях.

Украинские солдаты ремонтируют повреждённый танк. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Пока только поляки из техцентра в Познани изъявили желание ремонтировать машины Abrams M1. Они же считают, что сыграют решающую роль в ремонте и обслуживании Leopard 2. Но разговор о ремонте Abrams M1 вызывает у военных экспертов скепсис: по американским стандартам на один "Абрамс" требуется в общей сложности 120 человек техперсонала, плюс техника для транспортировки запчастей и двигателя. Ни такого количества людей, ни тем более специалистов на Украине нет, а значит, машины в случае необходимости снова придётся возить для ремонта в соседние страны. Это значит, что воевать такие танки смогут до первой поломки и встречи с противотанковой ракетой. Восстановить боеспособность таких машин будет практически невозможно.

Смогут ли ВСУ воевать, если ремонтировать технику нужно в другой стране? 0 Смогут, но плохо и недолго Не смогут Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев