ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря наступательным действиям штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений Псковского соединения ВДВ, а также ударам авиации и огня артиллерии Южной группировки войск.

По словам представителя ведомства, российские военные также ликвидировали шесть боевых бронированных машин противника, четыре автомобиля, установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-20. Рядом с Андреевкой в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.