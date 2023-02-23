ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 февраля 2023, 11:50

ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря наступательным действиям штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений Псковского соединения ВДВ, а также ударам авиации и огня артиллерии Южной группировки войск.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

По словам представителя ведомства, российские военные также ликвидировали шесть боевых бронированных машин противника, четыре автомобиля, установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-20. Рядом с Андреевкой в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее Лайф писал о том, что российские военные нанесли удар по дислокациям ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, противник потерял до 60 военнослужащих.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar