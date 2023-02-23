ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении
За сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что этого удалось достичь благодаря наступательным действиям штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений Псковского соединения ВДВ, а также ударам авиации и огня артиллерии Южной группировки войск.
По словам представителя ведомства, российские военные также ликвидировали шесть боевых бронированных машин противника, четыре автомобиля, установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-20. Рядом с Андреевкой в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные нанесли удар по дислокациям ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, противник потерял до 60 военнослужащих.
ТАСС / Станислав Красильников