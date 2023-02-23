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23 февраля, 11:50

ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили более 210 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря наступательным действиям штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений Псковского соединения Воздушно-десантных войск, а также ударам авиации и огня артиллерии Южной группировки войск.

Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

По словам представителя ведомства, российские военные также ликвидировали шесть боевых бронированных машин противника, четыре автомобиля, установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-20. Рядом с Андреевкой в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее Лайф писал о том, что российские военные нанесли удар по дислокациям ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, противник потерял до 60 военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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