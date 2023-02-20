Войска России ликвидировали до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Российские военные нанесли удар по дислокациям ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, противник за сутки потерял до 60 военнослужащих. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Доброволье ДНР, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", — уточнил он.
По его словам, также уничтожено три украинских склада боеприпасов в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.
А потери украинской армии на Краснолиманском направлении за сутки составили до ста человек. Противник также лишился двух боевых бронемашин, двух гаубиц Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства.
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