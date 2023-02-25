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Опубликовано 25 февраля 2023, 11:13

ВС РФ за сутки ликвидировали более 120 украинских военных на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих", — рассказал он.

В Днепропетровской области уничтожены пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ
В Днепропетровской области уничтожены пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ

Конашенков добавил, что кроме живой силы противника российские войска также уничтожили технику: три боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее Лайф писал о том, что группировка "Запад" ВС России за сутки ликвидировала более 60 украинских военных на Купянском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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