ВС РФ за сутки ликвидировали более 120 украинских военных на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих", — рассказал он.

Конашенков добавил, что кроме живой силы противника российские войска также уничтожили технику: три боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30.