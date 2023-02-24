ВС РФ ликвидировали свыше 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Группировка "Запад" ВС России за сутки ликвидировала свыше 60 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области", — отметил он.

Кроме того, российские военные уничтожили технику ВСУ: две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.