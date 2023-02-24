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Опубликовано 24 февраля 2023, 11:14

ВС РФ ликвидировали свыше 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Группировка "Запад" ВС России за сутки ликвидировала свыше 60 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области", — отметил он.

Кроме того, российские военные уничтожили технику ВСУ: две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

В Днепропетровской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
В Днепропетровской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Ранее Лайф писал, что потери ВСУ на Донецком направлении составили до 240 военных. На этом участке также уничтожены два танка и семь боевых бронированных машин противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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