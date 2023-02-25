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Опубликовано 25 февраля 2023, 11:03

В Днепропетровской области уничтожены пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили в Днепропетровской области пункты временной дислокации двух батальонов украинских войск. Речь идёт о подразделениях морской пехоты и Сил специальных операций ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и Сил специальных операций ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, авиация, Ракетные войска и артиллерия группировок войск Российской армии за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также противник потерял живую силу и технику в 135 районах.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Днепропетровской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Также на Херсонском направлении в ходе боёв украинские войска лишились боевой машины РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б" и трёх гаубиц Д-30.


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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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