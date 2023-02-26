ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске

Украинские военнослужащие взорвали дамбу в Артёмовске. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ЧВК "Вагнер".

Там уточнили, что эта дамба находится на водохранилище "Северный ставок". Как добавил советник врио главы ДНР Ян Гагин, после подрыва дамбы в той местности началось затопление частных домов. Могут быть затоплены и подвалы, где укрываются от взрывов местные жители.