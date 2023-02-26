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26 февраля, 00:05

ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске

ЧВК "Вагнер": Украинские силовики взорвали дамбу в Артёмовске

Украинские военнослужащие взорвали дамбу в Артёмовске. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ЧВК "Вагнер".

"Действительно, ВСУ взорвали дамбу", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы.

Там уточнили, что эта дамба находится на водохранилище "Северный ставок". Как добавил советник врио главы ДНР Ян Гагин, после подрыва дамбы в той местности началось затопление частных домов. Могут быть затоплены и подвалы, где укрываются от взрывов местные жители.

Российские военные освободили село в семи километрах от Артёмовска

Российские военные освободили село в семи километрах от Артёмовска

Напомним, 25 февраля российские военные освободили населённый пункт Ягодное и полностью взяли его под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Андрей Григорьев
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