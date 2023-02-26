Пушилин: В ДНР нет приоритетных населённых пунктов, все необходимо освободить

Важно освобождение всех населённых пунктов Донецкой Народной Республики, независимо от их расположения и прочих факторов, среди них нет приоритетных, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Что касается всех населённых пунктов, каждый из них важен: там наши люди, которые ждут освобождения. Считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно", — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он назвал основной целью специальной военной операции для властей республики защиту и безопасность жителей подконтрольной Киеву территории ДНР.