Пушилин: В ДНР нет приоритетных населённых пунктов, все необходимо освободить
Важно освобождение всех населённых пунктов Донецкой Народной Республики, независимо от их расположения и прочих факторов, среди них нет приоритетных, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
"Что касается всех населённых пунктов, каждый из них важен: там наши люди, которые ждут освобождения. Считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно", — цитирует его ТАСС.
Вместе с тем он назвал основной целью специальной военной операции для властей республики защиту и безопасность жителей подконтрольной Киеву территории ДНР.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заверял, что все города республики рано или поздно будут освобождены. Более того, он подчеркнул, что населённые пункты будут изменяться в лучшую сторону, а также добавил, что одной из первостепенных задач является восстановление жилого фонда.
ТАСС / Николай Тришин