Пушилин заверил, что все города ДНР будут освобождены

"Всё будет освобождено", — сказал он в интервью местному телеканалу "Оплот ТВ".

Он добавил, что города ДНР будут изменяться в лучшую сторону. Так, будет новый Соледар, крупное предприятие по производству соли "Артёмсоль" будет снова запущено, пообещал Пушилин. Хотя первая задача, как подчеркнул он, — восстановить жилой фонд города. Власти ДНР предлагают сконцентрироваться на многоэтажном, а не частном жилье.