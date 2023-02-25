Пушилин заверил, что все города ДНР будут освобождены
Все города Донецкой Народной Республики будут освобождены. В этом заверил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Всё будет освобождено", — сказал он в интервью местному телеканалу "Оплот ТВ".
Он добавил, что города ДНР будут изменяться в лучшую сторону. Так, будет новый Соледар, крупное предприятие по производству соли "Артёмсоль" будет снова запущено, пообещал Пушилин. Хотя первая задача, как подчеркнул он, — восстановить жилой фонд города. Власти ДНР предлагают сконцентрироваться на многоэтажном, а не частном жилье.
Напомним, российские военные 12 января полностью взяли под контроль Соледар. В Минобороны РФ раскрыли манёвр, который позволил войскам занять господствующие высоты в городе. А врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о многотысячных потерях ВСУ во время боёв за Соледар. Теперь самые активные бои на территории ДНР — за город Артёмовск, который на Украине называют Бахмутом.
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