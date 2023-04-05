Украинский боевой дрон упал рядом с Запорожской АЭС, сообщили СМИ

Ударный беспилотник ВСУ польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность станции.

"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ", — отметил военный.

По его словам, вес дрона составлял более двух килограммов. Расположение обломков беспилотника может говорить о том, что целью атаки была инфраструктура станции, отметил военный. Причины падения БПЛА устанавливаются.