Украинский боевой дрон упал рядом с Запорожской АЭС, сообщили СМИ
РИА "Новости": Украинский ударный беспилотник упал рядом с Запорожской АЭС
Ударный беспилотник ВСУ польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность станции.
"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ", — отметил военный.
По его словам, вес дрона составлял более двух килограммов. Расположение обломков беспилотника может говорить о том, что целью атаки была инфраструктура станции, отметил военный. Причины падения БПЛА устанавливаются.
Ранее председатель движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Киев срывает создание зоны безопасности вокруг АЭС. По его словам, режим Зеленского отказывается давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и её города-спутника Энергодара.
ТАСС / EPA