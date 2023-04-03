Глава МАГАТЭ прилетит в Россию для переговоров по Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретится в среду с российской межведомственной делегацией для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы", — заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Гросси убедился, что на ЗАЭС не было и нет наступательного вооружения. Об этом сообщил по итогам визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Украина, в свою очередь, течением дел недовольна: советник Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что "за полгода ситуация вокруг Запорожской АЭС не сдвинулась с мёртвой точки" и после "голословных заявлений" организации нет тех результатов, которых ожидает Киев.