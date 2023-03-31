На Украине раскритиковали работу МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Он отметил, что за полгода ситуация вокруг Запорожской АЭС не сдвинулась с мёртвой точки, после "голословных заявлений" организации нет конкретных результатов, на которые рассчитывают киевские власти.

"Супер, человек [Рафаэль Гросси] решил все вопросы. МАГАТЭ полгода решает вопрос, контролирует ситуацию… Довело до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть в юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, всё это сделано. К сожалению, это только голословные утверждения", — с иронией заявил Подоляк.

Как он указал, все заявленные ранее утверждения не реализованы "в каком-то конкретном логическом плане". "То есть приехали, что-то заявили — выполнили свою миссию", — добавил представитель офиса Владимира Зеленского. По словам Подоляка, всё это говорит о недееспособности таких международных организаций, как МАГАТЭ.