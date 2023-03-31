На Украине раскритиковали работу МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Он отметил, что за полгода ситуация вокруг Запорожской АЭС не сдвинулась с мёртвой точки, после "голословных заявлений" организации нет конкретных результатов, на которые рассчитывают киевские власти.
"Супер, человек [Рафаэль Гросси] решил все вопросы. МАГАТЭ полгода решает вопрос, контролирует ситуацию… Довело до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть в юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, всё это сделано. К сожалению, это только голословные утверждения", — с иронией заявил Подоляк.
Как он указал, все заявленные ранее утверждения не реализованы "в каком-то конкретном логическом плане". "То есть приехали, что-то заявили — выполнили свою миссию", — добавил представитель офиса Владимира Зеленского. По словам Подоляка, всё это говорит о недееспособности таких международных организаций, как МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что визит делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС прошёл в деловой и позитивной атмосфере. Гросси убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, рассказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
ТАСС / Андрей Рубцов