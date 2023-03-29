Глава МАГАТЭ заявил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС
Новая концепция защиты Запорожской атомной электростанции предусматривает сужение зоны безопасности вокруг АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Были и есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", — сказал он журналистам во время визита на Запорожскую АЭС.
По словам Гросси, новые меры будут нацелены на обеспечение безопасности самой станции, а не близлежащих территорий. Он уточнил, что в настоящее время концепция обсуждается и развивается, уклон идёт больше на саму защиту и вещи, которых лучше избежать, если это возможно.
Напомним, сегодня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС в компании десяти сотрудников агентства, в том числе трёх инспекторов. Они сменят тех, кто ранее наблюдал за обстановкой на станции, и проведут там ближайших два месяца.
ТАСС / Андрей Рубцов