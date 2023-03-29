Глава МАГАТЭ заявил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС

Новая концепция защиты Запорожской атомной электростанции предусматривает сужение зоны безопасности вокруг АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Были и есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", — сказал он журналистам во время визита на Запорожскую АЭС.

По словам Гросси, новые меры будут нацелены на обеспечение безопасности самой станции, а не близлежащих территорий. Он уточнил, что в настоящее время концепция обсуждается и развивается, уклон идёт больше на саму защиту и вещи, которых лучше избежать, если это возможно.