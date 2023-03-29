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29 марта, 09:56

Глава МАГАТЭ во второй раз приехал на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

<p>Обложка © ТАСС / AP / Andriy Andriyenko</p>

Обложка © ТАСС / AP / Andriy Andriyenko

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь приехал на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Гросси на ЗАЭС прибыли ещё 10 сотрудников агентства, включая трёх инспекторов. Они сменят тех, кто ранее наблюдал за обстановкой на станции. Как рассказал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, на объекте они проведут ближайшие два месяца.

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Это второй визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Первый состоялся в сентябре прошлого года. Тогда он отметил "ключевые вещи" и поблагодарил персонал станции за самоотверженную деятельность. После визита МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Максим Плетнёв
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