Глава МАГАТЭ во второй раз приехал на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь приехал на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Гросси на ЗАЭС прибыли ещё 10 сотрудников агентства, включая трёх инспекторов. Они сменят тех, кто ранее наблюдал за обстановкой на станции. Как рассказал советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, на объекте они проведут ближайшие два месяца.