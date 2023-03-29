Глава МАГАТЭ убедился, что на ЗАЭС нет наступательного оружия
Карчаа: Глава МАГАТЭ убедился, что на ЗАЭС не было и нет наступательного вооружения
Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов
Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС прошёл в деловой и позитивной атмосфере. Гросси убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Рафаэль Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется никакого размещения никакого наступательного вооружения", — отметил Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" по итогам визита делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором организации.
Однако, по его оценке, визит Гросси на ЗАЭС не решил главную проблему: люди по-прежнему не могут чувствовать себя в безопасности. Но МАГАТЭ позицию России не слышит.
Ранее сегодня гендиректор МАГАТЭ во второй раз приехал на Запорожскую атомную электростанцию. Первый визит состоялся в сентябре прошлого года. Тогда Гросси отметил "ключевые вещи" и поблагодарил персонал станции за самоотверженную деятельность. После визита МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.