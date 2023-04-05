ФСБ: Пилот упавшего в Брянской области украинского самолёта пытался сбежать

Пилот упавшего в Брянской области украинского самолёта пытался сбежать обратно в Незалежную, сообщили в региональном Погрануправлении ФСБ России.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 05.04.2023 зафиксировано нарушение государственной границы с Украины в РФ украинским легкомоторным самолётом... Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом", — уточнили в управлении.