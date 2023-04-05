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5 апреля, 17:13
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ФСБ: Пилот упавшего в Брянской области украинского самолёта пытался сбежать

<p>Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/43005" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта. Обложка © Mash

Пилот упавшего в Брянской области украинского самолёта пытался сбежать обратно в Незалежную, сообщили в региональном Погрануправлении ФСБ России.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 05.04.2023 зафиксировано нарушение государственной границы с Украины в РФ украинским легкомоторным самолётом... Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом", уточнили в управлении.

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Как ранее сообщал Лайф, ЧП произошло в районе населённого пункта Бутовск. Украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и упал по неизвестной причине.

Матвей Константинов
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