ФСБ: Пилот упавшего в Брянской области украинского самолёта пытался сбежать
Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта. Обложка © Mash
Пилот упавшего в Брянской области украинского самолёта пытался сбежать обратно в Незалежную, сообщили в региональном Погрануправлении ФСБ России.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 05.04.2023 зафиксировано нарушение государственной границы с Украины в РФ украинским легкомоторным самолётом... Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом", — уточнили в управлении.
Как ранее сообщал Лайф, ЧП произошло в районе населённого пункта Бутовск. Украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и упал по неизвестной причине.