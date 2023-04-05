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5 апреля, 11:36

Ещё один украинский МиГ-29 сбит в ДНР

Представитель МО РФ Конашенков: Сбит очередной украинский истребитель МиГ-29

Российская истребительная авиация лишила украинские воздушные силы ещё одного самолёта МиГ-29. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", уточнил он журналистам.

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А буквально на днях российские Воздушно-космические силы сбили другой украинский МиГ-29 и вертолёт Ми-8. Это произошло в Донецкой Народной Республике. Также Лайф сообщал, что российские средства ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2".

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Марина Калегина
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