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Опубликовано 30 марта 2023, 11:49
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Российские средства ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

Войска противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции украинский военный вертолёт Ми-8, а также сбили новую тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, принадлежащий Воздушным силам Украины вертолёт был сбит в небе над Запорожской областью. Машина рухнула в районе населённого пункта Темировка.

"Кроме того, в течение суток были перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населённых пунктов Новоандреевка и Зелёный Гай Донецкой Народной Республики", — добавил Конашенков.

Ранее Лайф рассказывал об обстановке на одном из самых кровавых направлений специальной военной операции — Донецком. Там уже не первый день фиксируются огромные потери украинской армии. За минувшие сутки ВСУ потеряли 340 военных, днём ранее — 310, а в целом ежедневные потери армии Украины в этом районе уже почти неделю превышают несколько сотен человек в день.

Войска России уничтожили четыре командных пункта ВСУ
Войска России уничтожили четыре командных пункта ВСУ
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ТАСС / Виталий Невар

Максим Плетнёв
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