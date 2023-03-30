Российские средства ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

Войска противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции украинский военный вертолёт Ми-8, а также сбили новую тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, принадлежащий Воздушным силам Украины вертолёт был сбит в небе над Запорожской областью. Машина рухнула в районе населённого пункта Темировка.

"Кроме того, в течение суток были перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населённых пунктов Новоандреевка и Зелёный Гай Донецкой Народной Республики", — добавил Конашенков.