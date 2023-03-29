Войска России уничтожили четыре командных пункта ВСУ
Войска России уничтожили украинский узел связи в ДНР и четыре пункта управления ВСУ
Российские военные за последние сутки поразили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили четыре пункта управления противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Семёновка, ДНР, уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка ДНР и Новоберислав Херсонской области", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ходе спецоперации за сутки было ликвидировано более 100 украинских бойцов. В этом районе ВСУ также потеряли четыре боевые бронированные машины, три пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".
Vk.com / Минобороны России