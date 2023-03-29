Войска России уничтожили четыре командных пункта ВСУ

Российские военные за последние сутки поразили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили четыре пункта управления противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Семёновка, ДНР, уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка ДНР и Новоберислав Херсонской области", — уточнил он.