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30 марта, 09:20

Новое стелс-покрытие разработали для российских самолётов-невидимок

"Ростех" сообщил о разработке стелс-материала для самолётов, поглощающего 95% излучения РЛС

<p>Российский Су-57. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Российский Су-57. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Специалисты "Ростеха" разработали принципиально новый материал, способный поглощать электромагнитное излучение в широком спектре частот и делать самолёты невидимыми для радаров. Согласно пресс-релизу на сайте корпорации, новинка произведена в холдинге "Росэлектроника", который входит в её состав.

"Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", — отметили в госкорпорации.

В основе материала — стеклонити c металлическими сердечниками. Подобное конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые. Одним из достоинств новинки является отсутствие необходимости в техническом обслуживании благодаря стойкости стеклопластика. Существующие стелс-покрытия самолётов нуждаются в регулярном восстановлении. Опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания, рассказали в "Ростехе".

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А ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, сколько отечественных самолётов выпустят к 2030 году.

Андрей Бражников
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