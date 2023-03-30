Новое стелс-покрытие разработали для российских самолётов-невидимок

Специалисты "Ростеха" разработали принципиально новый материал, способный поглощать электромагнитное излучение в широком спектре частот и делать самолёты невидимыми для радаров. Согласно пресс-релизу на сайте корпорации, новинка произведена в холдинге "Росэлектроника", который входит в её состав.

"Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации", — отметили в госкорпорации.

В основе материала — стеклонити c металлическими сердечниками. Подобное конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые. Одним из достоинств новинки является отсутствие необходимости в техническом обслуживании благодаря стойкости стеклопластика. Существующие стелс-покрытия самолётов нуждаются в регулярном восстановлении. Опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания, рассказали в "Ростехе".