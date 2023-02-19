В "Ростехе" рассказали, сколько отечественных самолётов выпустят к 2030 году
Чемезов: К 2030 году в России произведут свыше 500 отечественных самолётов
В России к 2030 году должно быть выпущено свыше 500 отечественных гражданских самолётов, в том числе МС-21 и Sukhoi Superjet. Они должны заменить воздушные суда Airbus и Boeing. Об этом рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Для нас как для производителей это шанс выйти на свой собственный рынок. С учётом того, что Airbus и Boeing ушли, здесь нам нужно сразу подставить плечо нашим авиакомпаниям. С 2024 года мы начнём серийно производить наши самолёты, и к 30-му году мы должны произвести более 500 различного типа самолётов", — сообщил Чемезов в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
Ранее Ространснадзор поддержал предложение авиаперевозчиков продлить сроки технического обслуживания западных лайнеров. А "Аэрофлот" заявил о планах заказать у Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") 300 самолётов.
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Wikipedia / Dmitry Terekhov