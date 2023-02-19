В "Ростехе" рассказали, сколько отечественных самолётов выпустят к 2030 году

В России к 2030 году должно быть выпущено свыше 500 отечественных гражданских самолётов, в том числе МС-21 и Sukhoi Superjet. Они должны заменить воздушные суда Airbus и Boeing. Об этом рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.