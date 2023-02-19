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18 февраля, 23:53

В "Ростехе" рассказали, сколько отечественных самолётов выпустят к 2030 году

Чемезов: К 2030 году в России произведут свыше 500 отечественных самолётов

В России к 2030 году должно быть выпущено свыше 500 отечественных гражданских самолётов, в том числе МС-21 и Sukhoi Superjet. Они должны заменить воздушные суда Airbus и Boeing. Об этом рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Для нас как для производителей это шанс выйти на свой собственный рынок. С учётом того, что Airbus и Boeing ушли, здесь нам нужно сразу подставить плечо нашим авиакомпаниям. С 2024 года мы начнём серийно производить наши самолёты, и к 30-му году мы должны произвести более 500 различного типа самолётов", — сообщил Чемезов в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
"Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолёта "Ладога"

"Ростех" до конца года изготовит четыре опытных двигателя для самолёта "Ладога"

Ранее Ространснадзор поддержал предложение авиаперевозчиков продлить сроки технического обслуживания западных лайнеров. А "Аэрофлот" заявил о планах заказать у Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") 300 самолётов.

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Wikipedia / Dmitry Terekhov

Анатолий Симоненко
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