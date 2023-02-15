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15 февраля, 16:47

Ространснадзор поддержал идею продлить сроки техобслуживания западных самолётов

Ространснадзор поддержал идею ряда авиаперевозчиков о продлении сроков техобслуживания западных лайнеров. Там заявили, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации. Более того, она уже несколько десятилетий существует во многих ведущих авиационных администрациях и отлично себя показала.

"Предложенный подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций. Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив лётной годности и технического обслуживания воздушных судов", рассказали там ТАСС.

Почти все самолёты российских авиакомпаний получили сертификаты лётной годности

Почти все самолёты российских авиакомпаний получили сертификаты лётной годности

Лайф писал, что в России продлили сертификаты лётной годности иностранных самолётов до конца 2023 года. Соответствующее решение приняло правительство.

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ТАСС / Марина Лысцева

Матвей Константинов
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