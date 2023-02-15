Ространснадзор поддержал идею продлить сроки техобслуживания западных самолётов
Ространснадзор поддержал идею ряда авиаперевозчиков о продлении сроков техобслуживания западных лайнеров. Там заявили, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации. Более того, она уже несколько десятилетий существует во многих ведущих авиационных администрациях и отлично себя показала.
"Предложенный подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций. Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив лётной годности и технического обслуживания воздушных судов", — рассказали там ТАСС.
Лайф писал, что в России продлили сертификаты лётной годности иностранных самолётов до конца 2023 года. Соответствующее решение приняло правительство.
ТАСС / Марина Лысцева