Ространснадзор поддержал идею продлить сроки техобслуживания западных самолётов

Ространснадзор поддержал идею ряда авиаперевозчиков о продлении сроков техобслуживания западных лайнеров. Там заявили, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации. Более того, она уже несколько десятилетий существует во многих ведущих авиационных администрациях и отлично себя показала.