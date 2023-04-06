Что известно про украинского пилота самолёта, рухнувшего под Брянском
Пилотом сбитого под Брянском самолёта оказался 67-летний частный лётчик Морозов
Украинский лётчик Александр Морозов. Обложка © t.me / SHOT
Стала известна личность украинского пилота легкомоторного самолёта, упавшего под Брянском. Им оказался 67-летний уроженец города Мерефа Харьковской области Александр Морозов, узнал SHOT.
Мужчина является частным пилотом, который научился летать только в 50 лет. Более десяти лет назад он отучился в лётной школе и купил себе небольшой самолёт, после чего соорудил себе аэродром.
С 2014 года он активно помогает украинской армии. В частности, вывозит на самолёте солдат ВСУ в больницы и эвакуирует гражданских. Но как оказалось, это далеко не всё, чем Александр помогает родине. На базе его аэродрома работает волонтёрская организация пилотов "Гражданский военный патруль", выходцы которой участвуют в боевых действиях.
После того, как самолёт украинца рухнул, он пытался сбежать от российских силовиков, но безуспешно. На допросе он им заявил, что якобы даже и не знал, что залетел на территорию Россию. Однако задача у него всё же была — фотографировать местность. За успешное её выполнение ему обещали гонорар размером в 50 тысяч гривен.
Напомним, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Двумя неделями ранее он в компании ещё одного пилота на самолётах "Аэропракт А-36 "Вулкан" пытался атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попал в неё.