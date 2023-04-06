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5 апреля, 22:51

Что известно про украинского пилота самолёта, рухнувшего под Брянском

Пилотом сбитого под Брянском самолёта оказался 67-летний частный лётчик Морозов

<p>Украинский лётчик Александр Морозов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинский лётчик Александр Морозов. Обложка © t.me / SHOT

Стала известна личность украинского пилота легкомоторного самолёта, упавшего под Брянском. Им оказался 67-летний уроженец города Мерефа Харьковской области Александр Морозов, узнал SHOT.

Мужчина является частным пилотом, который научился летать только в 50 лет. Более десяти лет назад он отучился в лётной школе и купил себе небольшой самолёт, после чего соорудил себе аэродром.

С 2014 года он активно помогает украинской армии. В частности, вывозит на самолёте солдат ВСУ в больницы и эвакуирует гражданских. Но как оказалось, это далеко не всё, чем Александр помогает родине. На базе его аэродрома работает волонтёрская организация пилотов "Гражданский военный патруль", выходцы которой участвуют в боевых действиях.

Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба" для сброса бомбы

Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба" для сброса бомбы

После того, как самолёт украинца рухнул, он пытался сбежать от российских силовиков, но безуспешно. На допросе он им заявил, что якобы даже и не знал, что залетел на территорию Россию. Однако задача у него всё же была — фотографировать местность. За успешное её выполнение ему обещали гонорар размером в 50 тысяч гривен.

Напомним, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Двумя неделями ранее он в компании ещё одного пилота на самолётах "Аэропракт А-36 "Вулкан" пытался атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попал в неё.

Оксана Попова
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