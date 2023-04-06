Что известно про украинского пилота самолёта, рухнувшего под Брянском

Стала известна личность украинского пилота легкомоторного самолёта, упавшего под Брянском. Им оказался 67-летний уроженец города Мерефа Харьковской области Александр Морозов, узнал SHOT.

Мужчина является частным пилотом, который научился летать только в 50 лет. Более десяти лет назад он отучился в лётной школе и купил себе небольшой самолёт, после чего соорудил себе аэродром.

С 2014 года он активно помогает украинской армии. В частности, вывозит на самолёте солдат ВСУ в больницы и эвакуирует гражданских. Но как оказалось, это далеко не всё, чем Александр помогает родине. На базе его аэродрома работает волонтёрская организация пилотов "Гражданский военный патруль", выходцы которой участвуют в боевых действиях.