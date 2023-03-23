ВСУ на легкомоторных самолётах попытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском

Украинские военные попытались атаковать Брянскую область, но безуспешно. По данным телеграм-канала Mash, их целью была вышка сотовой связи.

Как сообщает канал, предположительно, украинские военные передвигались на самолётах "Аэропракт" А-36 "Вулкан". Дело в том, что летели они на сверхмалой высоте, в связи с чем радары противовоздушной обороны не могли их засечь. При подлёте к сотовой вышке оба сбросили бомбы, развернулись и улетели обратно на территорию Украины.

Однако атака оказалась безуспешной: в вышку они так и не попали, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений. По информации канала, такие полёты становятся регулярными, что говорит о смене тактики ВСУ.