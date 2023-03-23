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23 марта, 12:01

ВСУ на легкомоторных самолётах попытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском

<p>Предварительно, именно на украинском аэропракте А-36 "Вулкан" ВСУ пытались атаковать Брянскую область. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/42678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Предварительно, именно на украинском аэропракте А-36 "Вулкан" ВСУ пытались атаковать Брянскую область. Обложка © t.me / Mash

Украинские военные попытались атаковать Брянскую область, но безуспешно. По данным телеграм-канала Mash, их целью была вышка сотовой связи.

Как сообщает канал, предположительно, украинские военные передвигались на самолётах "Аэропракт" А-36 "Вулкан". Дело в том, что летели они на сверхмалой высоте, в связи с чем радары противовоздушной обороны не могли их засечь. При подлёте к сотовой вышке оба сбросили бомбы, развернулись и улетели обратно на территорию Украины.

Однако атака оказалась безуспешной: в вышку они так и не попали, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений. По информации канала, такие полёты становятся регулярными, что говорит о смене тактики ВСУ.

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Ранее Лайф также рассказывал, что под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ "дедовским методом": из охотничьего ружья, подаренного местными жителями. Военный заметил дрон-корректировщик, который летел в сторону наших позиций на границе. Боец моментально отреагировал и выстрелил из ружья прямо в пропеллер.

Оксана Попова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область

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    Комментарий

    1
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    Васосегодня в 12:08

    обалдеть не граница государственная а решето какое то

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