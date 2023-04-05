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5 апреля, 19:01

Самолёт-призрак и гонорар: Раскрыты показания пилота упавшего под Брянском украинского А-22

Пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта вели по средствам связи

<p>Украинский "Аэропракт А-22", который рухнул под Брянском. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49881" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинский "Аэропракт А-22", который рухнул под Брянском. Обложка © t.me / SHOT

Украинский легкомоторный самолёт "Аэропракт А-22 "Летучая лисица", который сегодня упал в Брянской области, по предварительным данным, вели с помощью средств связи. Как рассказал в беседе с ТАСС представитель Росгвардии, второго воздушного судна не было, хотя лётчику сказали, что оно есть.

"Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолёта не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 тысяч гривен", — сказал он.

Пилот по заданию должен был вести разведку местности с воздуха. Первым его увидели местные жители и обратились в силовые структуры. По словам собеседника агентства, в его задержании участвовал весь силовой блок региона, в том числе представители УМВД по Брянской области, Росгвардии и военнослужащие погрануправления.

С автоматом и в бронежилете: Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта был вооружён

С автоматом и в бронежилете: Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта был вооружён

Напомним, сегодня украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали.

Оксана Попова
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