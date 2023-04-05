Самолёт-призрак и гонорар: Раскрыты показания пилота упавшего под Брянском украинского А-22

Украинский легкомоторный самолёт "Аэропракт А-22 "Летучая лисица", который сегодня упал в Брянской области, по предварительным данным, вели с помощью средств связи. Как рассказал в беседе с ТАСС представитель Росгвардии, второго воздушного судна не было, хотя лётчику сказали, что оно есть.

"Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолёта не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 тысяч гривен", — сказал он.