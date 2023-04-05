Самолёт-призрак и гонорар: Раскрыты показания пилота упавшего под Брянском украинского А-22
Пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта вели по средствам связи
Украинский "Аэропракт А-22", который рухнул под Брянском. Обложка © t.me / SHOT
Украинский легкомоторный самолёт "Аэропракт А-22 "Летучая лисица", который сегодня упал в Брянской области, по предварительным данным, вели с помощью средств связи. Как рассказал в беседе с ТАСС представитель Росгвардии, второго воздушного судна не было, хотя лётчику сказали, что оно есть.
"Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолёта не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 тысяч гривен", — сказал он.
Пилот по заданию должен был вести разведку местности с воздуха. Первым его увидели местные жители и обратились в силовые структуры. По словам собеседника агентства, в его задержании участвовал весь силовой блок региона, в том числе представители УМВД по Брянской области, Росгвардии и военнослужащие погрануправления.