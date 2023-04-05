Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба" для сброса бомбы

Украинский легкомоторный самолёт "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица", который сегодня упал в Брянской области, летел в сторону нефтепровода "Дружба". По данным телеграм-канала Mash , по всей видимости, в его планы входил сброс бомбы.

Как удалось выяснить, данный полёт на территорию России был не первым для задержанного украинского пилота. Двумя неделями ранее он в компании ещё одного пилота на самолётах "Аэропракт" А-36 "Вулкан" пытался атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попал в неё.