Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба" для сброса бомбы
Mash: Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба"
Украинский "Аэропракт" А-22, который рухнул под Брянском. Обложка © t.me / SHOT
Украинский легкомоторный самолёт "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица", который сегодня упал в Брянской области, летел в сторону нефтепровода "Дружба". По данным телеграм-канала Mash, по всей видимости, в его планы входил сброс бомбы.
Как удалось выяснить, данный полёт на территорию России был не первым для задержанного украинского пилота. Двумя неделями ранее он в компании ещё одного пилота на самолётах "Аэропракт" А-36 "Вулкан" пытался атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попал в неё.
Напомним, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности.