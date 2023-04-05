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5 апреля, 19:31

Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба" для сброса бомбы

Mash: Рухнувший под Брянском украинский самолёт летел к нефтепроводу "Дружба"

<p>Украинский "Аэропракт" А-22, который рухнул под Брянском. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49881" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинский "Аэропракт" А-22, который рухнул под Брянском. Обложка © t.me / SHOT

Украинский легкомоторный самолёт "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица", который сегодня упал в Брянской области, летел в сторону нефтепровода "Дружба". По данным телеграм-канала Mash, по всей видимости, в его планы входил сброс бомбы.

Как удалось выяснить, данный полёт на территорию России был не первым для задержанного украинского пилота. Двумя неделями ранее он в компании ещё одного пилота на самолётах "Аэропракт" А-36 "Вулкан" пытался атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попал в неё.

Появилось фото пилота упавшего под Брянском украинского самолёта

Появилось фото пилота упавшего под Брянском украинского самолёта

Напомним, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности.

Оксана Попова
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