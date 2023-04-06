Дрон с камерой упал возле ракетостроительного завода "Факел" в Подмосковье
В подмосковных Химках дрон с камерой упал на территории ракетостроительного завода "Факел". Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
БПЛА размером 30 на 30 сантиметров был оснащён камерой, его нашли охранники при обходе территории предприятии. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит самодельный коптер. На этом заводе производят системы ПВО "Тор" и "С-400", модернизируют "С-300" и "Осу".
Ранее сообщалось, что ударный беспилотник ВСУ польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Вес дрона составлял более двух килограммов.