"Дроном-шпионом" над учебным центром Росгвардии под Калугой оказался лёгкий самолёт

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг информацию о "дроне-шпионе", который был замечен над учебным центром Росгвардии. По его словам, это был совершавший плановый полёт самолёт.

"В социальных сетях появилось видео, на котором якобы "дрон-разведчик" замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео лёгкий одномоторный поршневой самолёт, который в указанный день совершал согласованный полёт над указанной территорией", — написал он в телеграм-канале.