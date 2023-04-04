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4 апреля, 09:14

"Дроном-шпионом" над учебным центром Росгвардии под Калугой оказался лёгкий самолёт

Калужский губернатор Шапша заявил, что за "дрон-разведчик" был принят небольшой самолёт

<p>"Дрон-шпион" над учебным центром Росгвардии под Калугой. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/42943" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

"Дрон-шпион" над учебным центром Росгвардии под Калугой. Фото © Mash

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг информацию о "дроне-шпионе", который был замечен над учебным центром Росгвардии. По его словам, это был совершавший плановый полёт самолёт.

"В социальных сетях появилось видео, на котором якобы "дрон-разведчик" замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео лёгкий одномоторный поршневой самолёт, который в указанный день совершал согласованный полёт над указанной территорией", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, неопознанный летающий объект был замечен 2 апреля над учебным центром Росгвардии в Калужской области. Очевидец передал видео правоохранителям.

Татьяна Миссуми
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