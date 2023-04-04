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4 апреля, 07:05

Житель Калужской области обратился в полицию из-за видео с "дроном-разведчиком"

Неопознанный летающий объект был замечен 2 апреля над учебным центром Росгвардии в Калужской области. Mash публикует видео, которое случайно снял очевидец. Автор уже передал кадры правоохранителям, они начали проверку.

"Дрон-разведчик" попал на видео в Калужской области. Видео © Mash

Как утверждает телеграм-канал, НЛО может быть дроном-разведчиком.

Упавшим на дерево в Тульской области дроном оказался детский квадрокоптер

Упавшим на дерево в Тульской области дроном оказался детский квадрокоптер

А ранее всех переполошил дрон с камерой и усиленным аккумулятором, найденный в лесу у аэродрома Кубинка в Подмосковье. Однако правоохранители осмотрели объект и пришли к выводу, что никакой опасности он не представляет: это просто детский квадрокоптер, стоит он примерно полторы тысячи рублей.

Обложка ©

Mash

Александра Вишнякова
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