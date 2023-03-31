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31 марта, 08:15

В лесу у аэродрома Кубинка нашли самодельный дрон с камерой

SHOT: У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором

<p>У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49689" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

Дрон с камерой и усиленным аккумулятором нашли в лесу у аэродрома Кубинка в Подмосковье. Как сообщает SHOT, коптер обнаружен в нескольких километрах от авиабазы. Взрывчатки на нём не было.

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

Устройство самодельное: за основу взят корпус Hyperbola и усилен сторонними деталями.

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

Ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном самолётного типа

Ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном самолётного типа

А 29 марта стало известно, что беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Дрон неустановленного типа залетел на территорию РФ ночью, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Целью была газонасосная станция. Резервуар повредило обломками, но газа в нём не было. Взрыва не произошло, пострадавших нет.

Александра Вишнякова
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