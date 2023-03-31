В лесу у аэродрома Кубинка нашли самодельный дрон с камерой

Дрон с камерой и усиленным аккумулятором нашли в лесу у аэродрома Кубинка в Подмосковье. Как сообщает SHOT , коптер обнаружен в нескольких километрах от авиабазы. Взрывчатки на нём не было.

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

У аэродрома Кубинка в Подмосковье найден дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

А 29 марта стало известно, что беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Дрон неустановленного типа залетел на территорию РФ ночью, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Целью была газонасосная станция. Резервуар повредило обломками, но газа в нём не было. Взрыва не произошло, пострадавших нет.