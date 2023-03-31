Ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном самолётного типа

Вооружённые силы Украины ночью пытались атаковать Белгородскую область беспилотником самолётного типа. Инцидент произошёл в районе села Головчино, в 30 километрах от границы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, российская ПВО сработала чётко: дрон был сбит в небе, на земле пострадавших и разрушений нет.