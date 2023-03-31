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31 марта, 06:06

Ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном самолётного типа

SHOT: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область беспилотником самолётного типа

Вооружённые силы Украины ночью пытались атаковать Белгородскую область беспилотником самолётного типа. Инцидент произошёл в районе села Головчино, в 30 километрах от границы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, российская ПВО сработала чётко: дрон был сбит в небе, на земле пострадавших и разрушений нет.

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Напомним, также прошлой ночью жители сообщили о взрывах, раздавшихся в небе над Белгородом. Они были такой силы, что в домах дрожали стёкла. Власти объяснили громкие звуки работой Вооружённых сил России.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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