Белгородские власти объяснили громкие звуки в небе работой ВС РФ

Громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой Вооружённых сил России. Об этом заявили в региональном правительстве.

"Громкие звуки связаны с работой ВС РФ", — сообщили белгородские власти.

Перед этим местные жители сообщили о взрывах, раздавшихся в небе над Белгородом. Они были такой силы, что в домах дрожали стёкла.