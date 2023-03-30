Белгородские власти объяснили громкие звуки в небе работой ВС РФ
Громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой Вооружённых сил России. Об этом заявили в региональном правительстве.
"Громкие звуки связаны с работой ВС РФ", — сообщили белгородские власти.
Перед этим местные жители сообщили о взрывах, раздавшихся в небе над Белгородом. Они были такой силы, что в домах дрожали стёкла.
Ранее МЧС назвало фейком информацию о "минировании" объектов в Белгородской области. Звонки населению поступали с неизвестных номеров, зарегистрированных за рубежом, а звонившие представлялись "сотрудниками МЧС".
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t.me / Мэрия Белгорода